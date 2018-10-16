Задолженность предприятий ЖКХ в Дагестане достигла почти 5 млрд рублей

Махачкала, , 11:59 — REGNUM Задолженность предприятий ЖКХ Дагестана за потребленный природный газ составляет около 3,2 млрд рублей, за электроэнергию — почти 1,5 млрд рублей. Минимизировать долги перед газовиками к началу отопительного сезона — такую задачу поставили перед предприятиями органы власти Дагестана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Дагестана.

Основной причиной накопления такой большой суммы задолженности называется несвоевременная и неполная оплата потребителями оказанных услуг. Наименьшая собираемость оплаты за энергоносители отмечается в городах Буйнакск (46,7%) и Хасавюрт (37,3%»).

Уровень текущей оплаты предприятиями ЖКХ за электроэнергию составляет 14,9%, тогда как за аналогичный период в 2017 году было 19%. По газу заметно улучшение платежной дисциплины — 45% против 40% в минувшем году, отметили в министерстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в течение 2018 года более 11 тысяч абонентов в Дагестане были отключены от электроснабжения. Общая сумма долга, которую они накопили, составила 279,3 млн рублей. Всего за восемь месяцев 2018 года «Дагестанская энергосбытовая компания» подала около 49 тыс. заявок на отключение от света должников.

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По словам полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова, сумма долга субъектов СКФО за электроэнергию составила в июле 2018 года 27,5 млрд рублей. Дагестану принадлежит около 30% общего долга.

В июле 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходима координация усилий глав регионов, руководства энергокомпаний и правоохранительных органов, чтобы исправить сложившуюся в регионах Северо-Кавказского округа ситуацию с неплатежами за энергоресурсы и постоянно растущей задолженностью.

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Премьер-министр отметил, что в 2017 году в СКФО было оплачено меньше 85% потреблённого газа. Общая задолженность топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа выросла на 13 млрд рублей. Долги за электроэнергию увеличились более чем на 3,5 млрд рублей. При этом ситуация с платежной дисциплиной не поменялась и в 2018 году — общий объём задолженности продолжает расти.

При этом, по словам Медведева, потери энергоресурсов растут не только из-за изношенности газовых и электрических сетей, неточности в учёте, но и в результате самовольных подключений и врезок, а также намеренных банкротств предприятий ЖКХ и энергосбыта.

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