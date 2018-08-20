Полпред президента РФ в СКФО: Дагестан накопил 30% долгов округа за свет

Махачкала, , 14:09 — REGNUM Главные проблемы электросетевого комплекса Северного Кавказа — износ сетей, высокий уровень потерь электроэнергии, а также неплатежи за потребленные энергоресурсы. На 1 июля 2018 года общий долг субъектов округа за электроэнергию составил 27,5 млрд рублей. Наибольшая доля долгов за свет приходится на Дагестан — около 30%.

Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников в ходе торжественных мероприятий, посвященных завершению учений ПАО «Россети» в Дагестане. В церемонии приняли участие также министр по делам СКФО Сергей Чеботарев и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Матовников высоко оценил значимость работы, проведенной в течение месяца десантом энергетиков из 78 регионов России. По его словам, за такое короткое время удалось реализовать практически восьмилетнюю инвестиционную программу Дагестанской сетевой компании. Итогом учений энергетиков станет снижение аварийности и повышение качества электроснабжения потребителей, отметил полпред.

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Он вручил благодарственные письма врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазану Джафарову, генеральному директору ПАО «Россети» Павлу Ливинскому, главному инженеру ПАО «Россети» Дмитрию Гвоздеву, генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрию Зайцеву и другим участникам масштабных мероприятий по приведению в порядок электросетевого хозяйства Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, учения энергетиков в Дагестане проводились с 20 июля. В них участвовали более 2500 прикомандированных сотрудников ПАО «Россети» практически со всей страны. За месяц учений было установлено более 7500 опор высоковольтных линий взамен старых, отремонтировано свыше 280 трансформаторных подстанций. Кроме того, было установлено более 18 тыс. приборов учета электроэнергии.

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