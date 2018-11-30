Москва, 30 ноября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, Рособрнадзор провел тренировочный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Учащиеся попробовали выполнять задания ЕГЭ по информатике на компьютере, а не на бумажных бланках, как это было ранее, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Учащиеся выполняли задания на компьютере с использованием различного программного обеспечения и языков программирования. Новая модель ЕГЭ по информатике позволит автоматически проверять ответы участников без участия региональных экспертов.

В тренировочном экзамене приняли участие более 3 тыс. учащихся 11 классов из 35 регионов России. В 2019 году пройдет повторная масштабная апробация новой технологии. Планируется, что к 2020 году ЕГЭ по информатике на компьютере будет введен во всех российских школах.

Отмечается, что в настоящее время Рособрнадзор активно разрабатывает компьютерный ЕГЭ по информатике.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор проводит апробацию технологии доставки экзаменационных материалов ЕГЭ по интернету. Ранее доставка контрольных измерительных материалов ЕГЭ осуществлялась только на бумажных носителях.

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