Для выпускников Крыма и Севастополя ЕГЭ станет обязательным

Симферополь, , 14:13 — REGNUM С нового учебного года для выпускников школ Крыма и Севастополя станет обязательной сдача единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил журналистам замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В 2019 году государственная итоговая аттестация уже не в добровольном порядке, полностью все выпускники Крыма и Севастополя будут сдавать итоговую аттестацию в виде единого государственного экзамена», — цитирует его слова агентство «Новости Крыма».

По словам замглавы ведомства, в 2017 году сдачу ЕГЭ выбрали 99,7% учащихся Севастополя и 66% выпускников Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня стало известно, что по результатам единого государственного экзамена, девять крымских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, и ещё девять попались со шпаргалками и мобильными телефонами и были удалены из аудиторий.

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