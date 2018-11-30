Улан-Удэ, 30 ноября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — 30 ноября состоялась встреча главы республики Алексея Цыденова с министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Козловым. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Бурятии. По словам министра, Бурятия, перешедшая в ноябре 2018 года в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), теперь сможет пользоваться дальневосточными преференциями. В свою очередь, Алексей Цыденов считает, что региону нужно оперативно включаться в работу, «чтобы быстрее оказаться под «дальневосточным зонтиком».

Egov-buryatia.ru Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов (слева) и глава региона Алексей Цыденов

В республиканском правительстве уточнили, что на встрече Козлов и Цыденов обсуждали вопросы, связанные с переходом Бурятии в ДФО. В частности, стало известно, что в Минвостокразвития создан проектный офис, который занимается интеграцией Бурятии и Забайкальского края в экономическое пространство Дальнего Востока.

Как отметил министр, в дальневосточных регионах создан перечень преференций, позволяющих «сделать существующий экономический климат лучше»:

«Они принимались исключительно для Дальнего Востока, развитие которого президент России определил как приоритет XXI века. Теперь Бурятия, как и Забайкальский край, будут пользоваться теми же преференциями: налоговыми и административными льготами в рамках территорий опережающего развития, возможностью работы с крупными инвесторами через агентство по привлечению инвестиций».

Все наработки должны быть сведены воедино к 16 декабря. До этого времени запланирована ещё одна встреча Александра Козлова и Алексея Цыденова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, указом президента России Владимира Путина Бурятия и Забайкальский край в ноябре 2018 года были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

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Сегодня, 30 ноября, в Бурятии работала делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ — полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

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29 ноября Юрий Трутнев побывал в Забайкалье.

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