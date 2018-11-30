Трутнев о Бурятии: «Показатели экономики – неплохие»

Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 30 ноября провёл в Бурятии совещание. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, оно было посвящено вопросам социально-экономического развития республики.

«Я посмотрел показатели экономики республики — неплохие, но по привлечению инвестиций оставляют желать лучшего. Давайте вместе посмотрим, что можно сделать для развития республики. Для этого мы сюда приехали», — сказал Трутнев.

По его словам, с начала 2019 года в Бурятии могут быть созданы территории опережающего развития. Также предполагается поддержка инвестпроектов, работа институтов развития, которые входят в систему министерств по развитию Дальнего Востока.

«Мы готовы к работе и использованию всех тех механизмов, которые нам достались при вхождении в Дальневосточный федеральный округ», — прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В итоге Трутнев предложил провести отдельное совещание по вопросам развития Бурятии с участием глав федеральных министерств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Бурятия и Забайкалье указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года переведены из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный.

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29 ноября дальневосточный полпред Юрий Трутнев посетил Забайкалье, а сегодня, 30 ноября, работает в Бурятии.

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