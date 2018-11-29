Дальневосточный полпред пообещал «финансовую подпитку» Забайкалью

Чита, , 12:27 — REGNUM С вхождением Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ местные власти рассчитывают на полноценное и максимальное участие в президентских национальных проектах и программах развития Дальнего Востока с тем, чтобы разобраться с ключевыми проблемами социальной сферы региона. Об этом говорилось на рабочей встрече, которую провели сегодня, 29 ноября, в Чите полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев и глава Забайкальского края Александр Осипов. Подробности сообщает официальный сайт региона.

По мнению Александра Осипова, реализация дальневосточных проектов позволит улучшить экономику, создать новые предприятия, ТОРы и рабочие места. Также необходимо снизить безработицу и повысить зарплату. В этом региону поможет применение механизмов свободного порта и других специальных условий.

Вместе с тем, по словам врио губернатора, существует ряд проблем, для решения которых требуется помощь федерального центра. Это, прежде всего, восстановление и реконструкция объектов инфраструктуры, пострадавших от летнего паводка. Также Забайкальскому краю не хватит собственных средств для полноценной подготовки к пожароопасному сезону-2019. Александр Осипов признался, что региону не хватает техники, и даже имеющаяся не полностью укомплектована и обслужена. Отдельно было сказано о необходимости предоставления дотаций для сбалансированности регионального бюджета.

Юрий Трутнев согласился с главой Забайкалья в том, что бюджету региона необходима финансовая подпитка.

«Мы договорились с федеральным Минфином о том, что они тщательно проанализируют бюджет региона и дополнительные деньги — в размере 1,3 миллиарда рублей — выделят», — подчеркнул полпред.

По его словам, поскольку в Забайкалье накопилось довольно много проблем, президент Владимир Путин принял решение о включении Забайкальского края в перечень субъектов РФ, нуждающихся в особых мерах поддержки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 ноября, полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Читу и первым посещённым им объектом стал каштакский мост, разрушенный сильнейшим паводком. Полпред рассказал, что в течение 2019−2020 годов это жизненно необходимое сооружение будет восстановлено за счёт средств резервного фонда Правительства РФ.

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