Вашингтон, 30 ноября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем в обозримом будущем будет только усиливаться, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Противостояние

При этом, уверены специалисты, торговая война позволит Вашингтону вернуть в страну крупнейшие производства, что в свою очередь позволит США доминировать над Китаем.

Таким образом, эксперты рассмотрели несколько вариантов итогов встречи главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

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Так, самый оптимистичный вариант — лидеры двух стран откажутся от уже введенных между двумя странами ограничений, но это маловероятно. Более реальным выглядит сценарий, при котором пошлины на импорт будут только увеличиваться, а торговая война пойдет по пути дальнейшей эскалации, подчеркнули аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп порекомендовал американским компаниям переносить производство в Соединенные Штаты, чтобы не страдать от действия пошлин на китайские товары.

Также он заявил, что, если не удастся к концу года достигнуть сделки с Китаем по торговым вопросам, то в январе против КНР будет введен новый пакет тарифов на товары.

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