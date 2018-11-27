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Китай пригрозил США жёсткими мерами в случае повышения пошлин

Политика

Пекин выступает за урегулирование торговых споров путем переговоров на равноправной основе

Пекин, 27 ноября 2018, 11:37 — REGNUM  Китайские власти будут жестко отстаивать свои интересы, если экономическое давление со стороны США усилится, а протекционистские барьеры станут крепче. Об этом сообщил 27 ноября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на регулярном брифинге.

Торговые споры должны быть урегулированы путем переговоров на равноправной основе — такова позиция Пекина, пояснил он. Однако при необходимости Китай в состоянии жестко отстаивать свои законные права.

Гэн Шуан выразил надежду на эффективное сотрудничество с США и напомнил, что недавно руководители обеих стран договорились о диалоге, который бы осуществлялся с учетом позиции и Пекина, и Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президента США Дональд Трамп заявил о возможном повышении пошлин на китайские товары с 1 января 2019 года. Если переговоры с Пекином не приведут к соглашению, Трамп намерен обложить продукцию из КНР на $200 млрд пошлиной от 10 до 25%.

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Торговая война между Китаем и США
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