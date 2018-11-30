Трамп — бизнесу: Боитесь пошлин? Переносите производство в США!

Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп порекомендовал американским компаниям переносить производство в Соединенные Штаты, чтобы не страдать от действия пошлин на китайские товары. Свою рекомендацию Трамп выдал на странице в Twitter.

«Миллиарды долларов текут в казну США благодаря пошлинам против Китая, и это только начало. Если компании (американские — прим. ИА REGNUM ) не хотят платить пошлины — работайте в США. Иначе просто делайте нашу страну богаче, чем когда бы то ни было!» — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в своем интервью газете The Wall Street Journal американский президент Дональд Трамп заявлял, что лучший способ для американских компаний не получать убытки от пошлин на китайские товары — переносить свое производство в США.

Также он заявил, что, если не удастся к концу года достигнуть сделки с Китаем по торговым вопросам, то в январе против КНР будет введен новый пакет тарифов на товары.

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