Москва, 30 ноября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Москвичам и гостям столицы медики столицы дали несколько советов как уберечь кожу и волосы от мороза и работы отопительных систем. Необходимо одеваться тепло, а на голову в морозы надевать шапку. Так считает главный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, передает АГН «Москвы.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Лысый человек с открытым ртом, смотрящий вниз (фрагмент). 1631

По его мнению, тем, кто игнорирует головные уборы зимой, грозит облысение. Низкие температуры, слишком сухой воздух в помещении и недостаток витаминов приводит к неприятным последствиям.

«Шапка поможет избежать спазма сосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, и спонтанному выпадению волос. Смена климата — стресс для организма», — отметил Потекаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве установилась морозная погода. Столбики термометров опускались ниже — 10, — 14 градусов. Температура воздуха ниже климатической нормы.

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