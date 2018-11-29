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Москвичи пережили самую морозную осеннюю ночь

Общество

В Подмосковье было минус 14,7 °С

Москва, 29 ноября 2018, 08:51 — REGNUM  В ночь на 29 ноября в Москве зафиксирована самая низкая температура осени. Мороз в столице впервые был сильнее 10 градусов, сообщают «Метеовести».

Рекордное для осени значение отмечено на метеостанции ВДНХ. По данным на 7:00 мск, в столице похолодало — 10,1 °С.

«Это первые двузначные морозы в Москве в этом сезоне, и такие значения на 5−6 градусов ниже климатической нормы», — отмечают синоптики.

В Подмосковье морознее всего — минус 14,7 °С — было в Черустях. Еще две ночи в регионе будут столь же морозными.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологи обещают жителям Московского региона холодный декабрь. В первые дни месяца температура воздуха будет ниже нормы на 5−6 градусов.

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