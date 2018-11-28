Москва, 28 ноября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Цена нефти в $60 вполне приемлемая цена для России. Она нас вполне устраивает. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Резервуар с нефтью

Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны. На 2019 год в расходную часть бюджета заложено $43 за баррель.

«Цена нефть в $60 — сбалансированная и справедливая. Если потребуется, то Россия и дальше будет развивать сотрудничество с ОПЕК», — отметил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» проходит в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят ключевые тренды в мировой экономике, экономическое развитие России, а также важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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