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Путин выступит на инвестфоруме «Россия зовёт!»

Экономика

На форуме обсудят ключевые вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций

Москва, 28 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  Сегодня, 28 ноября, президент России Владимир Путин посетит X ежегодный инвестиционный форум «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!». Форум проходит в Москве в Центре международной торговли, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства примет участие в работе пленарной сессии «Создавать партнёрства. Устранять разногласия».

Участники форума обсудят ключевые тренды в мировой экономике, экономическое развитие России, а также важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

Десятый инвестиционный Форум «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» пройдет с 28 по 30 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в девятом форуме «Россия зовёт!» приняли участие свыше 2500 гостей, включая более 500 инвесторов из 60 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.

Ранее на эту тему: Владимир Путин на форуме «Россия зовет!»: трансляция

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