Москва, , 14:27 — REGNUM У России нет цели уйти от доллар, это доллар уходит от нас. Об этом сегодня, 28 ноября, президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

«Те, кто пытается ввести санкции и снизить расчеты долларами, стреляют себе даже не в ногу, а ниже», — сказал Путин.

По его словам, Россия вынуждена уходить от доллара, для того, чтобы сделать мировую экономику более стабильной и предсказуемой.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» 28 ноября открылся в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят ключевые тренды в мировой экономике, экономическое развитие России, а также важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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