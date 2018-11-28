Хабаровск, 28 ноября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Хабаровском крае назвали «аморальными» огромные пенсии депутатов Законодательной думы региона. Жителей региона возмутило то, что ветераны Великой Отечественной войны сделали для Родины намного больше «народных избранников», но их пенсии куда скромней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Три толстяка

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Известие о том, что экс-депутат Хабаровской краевой думы Татьяна Мовчан получила доплату к пенсии в 187 тыс. рублей, а также — что случай это вовсе не исключительный: оказывается, депутаты приняли такой закон, и теперь все они имеют право на надбавки, — потрясло и возмутило жителей региона.

«Я считаю, что со стороны депутатов Закдумы просто цинично и безнравственно получать такие пенсии. Да, настоящий депутат должен пропускать каждый закон через себя, и это напряженная работа. Но неужели же ветераны Великой Отечественной войны сделали меньше для страны, чем наши депутаты? А, между прочим, самая большая пенсия участника войны не превышает 60−65 тыс. рублей. А шахтеры, летчики, врачи, педагоги — неужели их труд менее значим, чем труд депутата? Скажу, может быть, резко, но честно: слишком уж высоко ценят наши избранники свои услуги, которые они оказывают народу. Поэтому моё мнение, мнение гражданина Российской Федерации, таково: такие огромные депутатские пенсии — это запредельно и недопустимо, депутатам надо будет обдумать и принять другой закон. Думаю, 60 тысяч — вполне нормальная пенсия для депутата», — цитирует председателя Хабаровского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Людмилы КоробовойИА Амурмедиа.

Депутат Заксобрания Амурской области Петр Перевезенцев (КПРФ) убежден, что пенсии граждан России не должны так разниться:

«Одно дело — повышение пенсий тех, чья работа связана с ежедневным риском: шахтеров, участников военных действий, металлургов-сталеваров или космонавтов. А другое дело — депутаты. Мой отец всю жизнь проработал на оборонном производстве, работал с магнием, титаном, свинцом. И у него пенсия на порядок меньше, чем у некоторых депутатов. Как член партии КПРФ не могу не отметить, что особенно аморально такие пенсии выглядят со стороны партии «Единая Россия» — партии власти, поддержавшей пенсионную реформу по причине нехватки денег в госбюджете на пенсии».

Председатель объединения по защите культуры КМНС Леонид Сунгоркин считает, что народные избранники считают себя кастой небожителей, которой все позволено:

«Это мы для них, а не они для нас. Поэтому во многих районах люди своего депутата вообще не знают. А мы, 90% населения страны, стремительно нищаем, урезаем свой паёк, а депутат урезать себе ничего не хочет, он привык жить хорошо. Такое отношение — как плевок в душу. Что ж — они могут себе и миллион нарисовать, мы же все равно промолчим».

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат Закдумы Хабаровского края Татьяна Мовчан получила надбавку к пенсии в 187 тыс. рублей. Как выяснилось, такой закон приняли депутаты, и он распространяется на всех народных избранников. Отменят ли депутаты этот закон — пока не известно. Губернатор Сергей Фургал заявил, что намерен разобраться с подобными надбавками и сделать их существенно меньше.