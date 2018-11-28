Минск, 28 ноября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Осужденный за убийства по делу «черных риэлторов» из Могилева казнен в Белоруссии. Об этом TUT. BY сообщили правозащитники центра «Весна».

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Казнь

О том, что приговор в отношении 31-летнего мужчины приведен в исполнение, стало известно от матери осужденного.

Правозащитники отмечают, что пока неизвестно, когда именно состоялась казнь осужденного. О судьбе второго осужденного по делу «черных риелторов» информации пока нет.

Напомним, летом 2017 года Могилевский областной суд приговорил к расстрелу двух мужчин, которых признали виновными в убийствах, мошенничестве и других преступлениях.

Читайте также: Гражданина Мексики казнили в США

А также: Отмена смертной казни христианки вызвала акции протеста в Пакистане