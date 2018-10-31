Отмена смертной казни христианки вызвала акции протеста в Пакистане

Исламабад, , 12:31 — REGNUM Решение верховного суда Пакистана об освобождении христианке, ранее приговоренной к смертной казни за богохульство, вызвало протест среди жителей государства, сообщает 31 октября Geo TV.

Акции протеста прошли сразу в нескольких городах страны, в том числе в Карачи, Лахоре и Исламабаде. Манифестанты забаррикадировали основные автомагистрали.

Напомним, богохульство является тяжким преступлением в Пакистане, где большая часть населения являются мусульманами. По словам адвоката обвиняемой, данный факт приводит к дискриминации религиозных меньшинств государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане отменен смертный приговор для христианки, оскорбившей пророка