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Отмена смертной казни христианки вызвала акции протеста в Пакистане

Политика

Акции протеста прошли сразу в нескольких городах страны, в том числе в Карачи, Лахоре и Исламабаде

Исламабад, 31 октября 2018, 12:31 — REGNUM  Решение верховного суда Пакистана об освобождении христианке, ранее приговоренной к смертной казни за богохульство, вызвало протест среди жителей государства, сообщает 31 октября Geo TV.

Акции протеста прошли сразу в нескольких городах страны, в том числе в Карачи, Лахоре и Исламабаде. Манифестанты забаррикадировали основные автомагистрали.

Напомним, богохульство является тяжким преступлением в Пакистане, где большая часть населения являются мусульманами. По словам адвоката обвиняемой, данный факт приводит к дискриминации религиозных меньшинств государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане отменен смертный приговор для христианки, оскорбившей пророка

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