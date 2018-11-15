Гражданина Мексики казнили в США

Мехико, , 08:14 — REGNUM Казнь мексиканского гражданина Роберто Рамоса Морено приведена в исполнение в американском штате Техас. Об этом говорится в сообщении МИД Мексики.

Власти США приговорили мексиканца к смертной казни за убийство. Адвокаты Морено подали апелляции об отсрочке исполнения приговора, однако они были отклонены.

В мексиканском МИД выразили протест в связи с невыполнением американской стороной резолюции Международного суда ООН. В 2004 году этот орган, отвечая на обращение Мексики, постановил, что в подавляющем большинстве случаев мексиканцы задерживаются в США с нарушениями. Власти США обязаны сообщать иностранцам, что те вправе уведомить консульские службы о своем задержании, однако не делают этого.

США обязаны были проверить и пересмотреть вердикт о виновности и наказании для мексиканского гражданина, подчеркнули в Мехико. Мексика выступает против применения смертной казни и борется за её отмену во всем мире, говорится в коммюнике.

Читайте также: Избранный президент Мексики обещает «уважать» США