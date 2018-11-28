Москва, 28 ноября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В России покупать яблочный сок в пакетах можно, не опасаясь обнаружить в нём неспорообразующие микроорганизмы, плесень и дрожжи. Об этом заявили в Роскачестве по результатам исследования яблочного сока (восстановленного и прямого отжима) 33 популярных на российском рынке торговых марок. Испытания проводились по 38 показателям качества и безопасности.

tracy benjamin Яблочный сок

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Так, эксперты отметили, что все исследованные яблочные соки — безопасны. В них не было нитратов, пестицидов, тяжелых металлов, а также грибов, которые образуются в виде белых шариков на сгнивших яблоках. Это говорит о том, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок.

Кроме того, выяснилось, что в исследованном яблочном соке нет сахарозаменителей и подсластителей, а также консервантов, производители не подкрашивают яблочный сок синтетическими красителями.

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Отмечается, что в исследовании принимали участие больше частью российские бренды, а также товары четырёх импортных торговых марок из Армении, Белоруссии, Сербии и Франции. Исследования показали, что лучший сок производится в Краснодарском крае (здесь изготавливают пять торговых марок, претендующих на государственный Знак качества), на втором месте Липецкая область с четырьмя торговыми марками. Соки повышенного качества изготавливают в Волгоградской и Московской областях, в Адыгее, Москве и Санкт-Петербург, Самаре, Белгороде.

«Единственная ложка дегтя — это разбавление яблочного сока. С большой долей вероятности сок под торговыми марками «ДжусТим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день» — это не сок, а продукты с содержанием сока, которые должны быть дешевле сока», — заявили в Роскачестве.

Однако эти четыре продукта находятся в середине рейтинга по цене. При этом, вопреки названию одного из этих товаров, они менее полезные, чем другие соки, принявшие участие в исследовании.