Большинство брендов колбасных сыров оказались небезопасными для здоровья

Москва, , 14:02 — REGNUM Из пяти брендов колбасных сыров: «Сыр Стародубский», «Город сыра», «Сыробогатов», «Золото орбиты» и «Мясновъ, три оказались небезопасными для здоровья. Таковы результаты исследований, проведённых экспертами «Росконтроля».

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В чёрный список попали «Город сыра», «Мясновъ» и «Золото орбиты». Все три не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям и содержанию дрожжей. Кроме того, в «Городе сыра» содержание белка на 16% ниже заявленного, углеводов — на 23,5% ниже, а вот содержание жира в сухом веществе, напротив, на 10% выше заявленного. А вот в колбасном сыре «Мясновъ» эти показатели превышены.

Замечания эксперты высказали и в адрес «Сыра Стародубский». Продукт питания не соответствует наименованию и заявленному составу: выявлен растительный жир. Содержание белка в 3,5 раза ниже заявленного.

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Кроме того, в образце «Города сыра» количество дрожжей превышает норматив в 220 раз, в «Мяснове» — в 20, а в «Золоте орбиты» — в 40.

Добавим, что все закупленные образцы, кроме «Стародубского», стоили примерно одинаково, от 420 до 490 рублей. Цена «Стародубского» была ниже в два раза, 209 рублей за килограмм. Как оказалось, в «Стародубском» колбасном сыре менее 19% молочного жира (от общего количества жира).

«Проверенный образец плавленного колбасного сыра торговой марки «Сыр Стародубский» — ни что иное, как фальсификат, его жировая фаза преимущественно состоит из растительных жиров», — пояснила главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Ирина Аркатова.

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