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Роскачество добралось до российского и импортного яблочного сока

Экономика

Кроме российских соков, специалисты проверят продукцию торговых марок из Сербии, Франции, Белоруссии и Армении

Роскачество добралось до российского и импортного яблочного сока
Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

Москва, 14 августа 2018, 09:10 — REGNUM  Эксперты национальной системы мониторинга качества намерены проверить 32 торговые марки яблочного сока российского и импортного производства. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

«Эксперты проверят, есть ли на рынке «порошковый» сок, действительно ли он был сделан из яблок или это смесь воды и ароматизаторов, а также отрейтингуют сок по пользе, вкусу и по соотношению цена-качество», — сообщили в организации.

Кроме российских соков, специалисты проверят продукцию торговых марок из Сербии, Франции, Белоруссии и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа специалисты Роскачества опровергли многочисленные сообщения в СМИ о якобы «накачанных селитрой, нитратами и сахарами» арбузах на прилавках российских супермаркетов и рынков.

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