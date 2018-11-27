Берлин, 27 ноября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Украина должна предоставить доказательства своей версии произошедшего в Керченском проливе, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщило 27 ноября агентство Reuters.

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Политик заявила, что сторонам следует избегать эскалации конфликта, однако заметила, что обстоятельства инцидента до сих пор не ясны:

«Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход через водные пути, и она не должна действовать несоразмерно», — заявила министр обороны Германии.

Напомним, российские пограничники задержали в территориальных водах РФ три корабля ВМС Украины, которые, игнорируя распоряжения пограничников, пытались перейти из Чёрного в Азовское море.

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Отметим, Совбез ООН отказался рассматривать вопрос об украинской провокации в Керченском проливе.

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