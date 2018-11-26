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В Совбезе ООН заблокировали вопрос провокации в Керченском проливе

Политика

Против предложенной Россией повестки дня проголосовали семь из 11 стран-членов Совбеза

В Совбезе ООН заблокировали вопрос провокации в Керченском проливе
Иллюстрация: Un.org
Совбез ООН

Нью-Йорк, США, 26 ноября 2018, 19:49 — REGNUM  По итогам голосования о повестке дня Совета Безопасности ООН отклонено предложение России о рассмотрении инцидента в Керченском проливе, сообщает 26 ноября RT.

Россия запрашивала срочный созыв открытого заседания в рамках темы «Поддержание международного мира и безопасности».

В ходе голосования за рассмотрение этого вопроса проголосовали представители четырех государств, семеро высказались против, еще четверо воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предложила рассмотреть в Совбезе ООН события 25 ноября в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля грубо нарушили российскую границу и были задержаны.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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