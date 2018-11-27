«Впервые в украинском законодательстве Крым официально признан российским»

Киев, , 12:06 — REGNUM Украинские эксперты, обсуждая принятый накануне Верховной радой указ о введении в части страны военного положения, отмечают, что впервые в украинском законодательстве Киев официально признал Крым российским.

«Эта глупость началась с выступления президента (Порошенко) в парламенте. Затем ее повторил спикер. Теперь ее транслируют телеканалы в новостях… Политики, журналисты, граждане. Области, в которых введено военное положение — это те, которые граничат с Россией и с оккупированными территориями (речь идет о Крыме). Потому что если говорить о граничащих с Россией, то Крым это российская территория. В таком случае впервые в украинском законодательстве мы признаем Крым российским. Почему военное положение не введено в Крыму? Он граничит с Россией и с акваторией Азовского моря… Военное положение же введено в Луганской и в Донецкой областях, а не только в контролируемых Украиной ее частях», — рассуждает политолог Сергей Дацюк.

Также Дацюк комментирует показания украинских моряков относительно провокации в Керченском проливе:

«Россия, конечно, не имела права закрывать проход для наших судов. Но провокация со стороны Украины была, как бы это не опровергали наши военные. И эта провокация относилась как задача со стороны украинского руководства. Конечно, можно рассматривать свидетельство пленных украинских ребят как ложные. Но командиры судов не могли сами без приказа руководства нарушить непризнанную со стороны Украины границу с РФ на море. Еще раз — никто не говорит, что не было агрессии со стороны РФ. Но и провокация со стороны украинского руководства была также. Это опасная игра президента Украины».

ИА REGNUM напоминает, что поздно вечером 26 ноября Верховная рада поддержала военное положение, которое с 28 ноября будет введено в отдельных областях Украины сроком на 30 дней. Согласно тексту документа, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.