Астана, 27 ноября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В переговорах по мирному урегулированию в Сирии, которые пройдут в столице Казахстана Астане, примет участие спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом сообщил глава департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

«На запланированной встрече в качестве наблюдателей примет участие делегация Организации Объединенных Наций под руководством спецпосланника Генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании», — цитирует слова Туматова ТАСС.

Добавим, с 28 по 29 ноября в Астане пройдет международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии.

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Напомним, Стаффан де Мистура в конце января на Конгрессе национального диалога в Сочи был выбран в качестве ответственного лица при создании комитета по конституции Сирии.

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