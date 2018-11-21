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Спецпредставитель ООН по Сирии: необходимо создать конституционный комитет

Политика

Специальный представитель ООН по Сирии заявил о том, что он прекратит все попытки создать конституционный комитет Сирии, если договоренность о его формировании не будет достигнута до конца декабря

Спецпредставитель ООН по Сирии: необходимо создать конституционный комитет
Иллюстрация: Mil.ru
Сирия

Дамаск, 21 ноября 2018, 21:13 — REGNUM  20 ноября Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил о том, что если до конца декабря не будет достигнута договоренность о создании конституционного комитета Сирии, который представит проект послевоенной конституции, чиновник откажется от любых попыток сформировать его. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», решение о создании комитета было принято на январской конференции в России, однако данная инициатива была отвергнута политическими кругами Сирии, которые не готовы допустить к участию в работе независимых экспертов, а также женщин.

Де Мистура отметил, что, возможно, сейчас нет возможности сформировать комитет, который бы удовлетворял всем условиям, однако необходимо продолжать работать над его созданием по крайней мере до конца декабря.

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Зарубежная хроника
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