Спецпредставитель ООН по Сирии: необходимо создать конституционный комитет

Дамаск, , 21:13 — REGNUM 20 ноября Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил о том, что если до конца декабря не будет достигнута договоренность о создании конституционного комитета Сирии, который представит проект послевоенной конституции, чиновник откажется от любых попыток сформировать его. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», решение о создании комитета было принято на январской конференции в России, однако данная инициатива была отвергнута политическими кругами Сирии, которые не готовы допустить к участию в работе независимых экспертов, а также женщин.

Де Мистура отметил, что, возможно, сейчас нет возможности сформировать комитет, который бы удовлетворял всем условиям, однако необходимо продолжать работать над его созданием по крайней мере до конца декабря.