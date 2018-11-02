Небензя: власти Сирии готовы работать с новым спецпосланником ООН

Москва, , 21:59 — REGNUM Официальный Дамаск готов работать с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом 2 ноября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передаёт ТАСС.

Российский дипломат отметил, что пока лично не знаком с новым спецпосланником, однако российская сторона дала своё согласие на его назначение, и это говорит о позиции Москвы.

«Важно, что сирийское правительство готово работать с ним», — отметил Василий Небензя.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы новый спецпосланник «сохранял беспристрастность, объективность, дипломатичность и творческий подход к усилиям по сирийскому урегулированию».

Как передавало ИА REGNUM, 31 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил на пост спецпосланника по Сирии норвежского дипломата ГейраПедерсена, который ранее служил послом Норвегии в Китае.

Предыдущий спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее в октябре объявил о решении уйти в отставку по причинам личного характера.

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