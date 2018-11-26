Санкт-Петербург, 27 ноября, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ сегодня, 27 ноября, приступит к рассмотрению вопроса о законности определения административной границы между Ингушетией и Чечней в сентябре 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Граница между двумя российскими республиками не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. В конце сентября 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между двумя субъектами Российской Федерации.

Закон Чеченской Республики от 4 октября 2018 года «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» вступил в силу 15 октября 2018 года; аналогичный Закон Республики Ингушетия — 16 октября 2018 года. В этот же день соглашение было ратифицировано и стало обязательным для двух республик.

Однако группа депутатов ингушского парламента оспорила свой республиканский закон, обратившись в Конституционный суд Ингушетии. Рассмотрев данный вопрос, КС РИ 30 октября 2018 года признал региональный закон и процедуру его принятия не соответствующими конституции Ингушетии и постановил, что само соглашение о границе между Чечней и Ингушетией не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме.

В результате, 8 ноября 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился в КС РФ. Он полагает, что вопрос, рассмотренный КС РИ, был этому суду неподведомственен. По мнению Евкурова, при определении конституционности закона необходима оценка самого соглашения, что относится к компетенции Конституционного суда РФ, поскольку именно КС РФ уполномочен разрешать дела о соответствии Конституции РФ договоров между органами госвласти субъектов РФ.

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Напомним, упомянутое соглашение вызвало недовольство жителей Ингушетии, посчитавших проведенные границы несправедливыми для региона; это привело к массовым публичным акциям, митингам и демонстрациям.

Одновременно руководство Ингушетии пытается убедить население, что намерено вкладывать значительные средства в развитие приграничных с Чечней территорий, в частности, села Дантых Сунженского района, где нет школы, детского сада и доступа к медицинской помощи. Власти намерены на грантовой основе поощрять тех местных жителей, которые захотят открыть свое дело.

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Одновременно те же намерения по отношению к своим землякам высказывает и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уже объявил 2019 год Годом приграничного Галанчожского района. В течение года в районе должны проложить новые коммуникации, создать условия для бизнесменов, готовых вложить свои средства в туристическую сферу, в создание мясо-молочных производств.

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