В Ингушетии взялись возрождать села на приграничной с Чечней территории

Магас, , 09:31 — REGNUM В Ингушетии начали осваивать приграничные с Чечней земли. Особое внимание будет уделено двум селам — Даттых и Алкун, из которых в разное время выехали почти все жители, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

«Руководством республики принято принципиальное решение возродить село. Освоение малонаселенных приграничных сел Ингушетии — важное дело, за которое нужно ответственно взяться», — заявил в ходе совещания по социально-экономическому развитию этих сел премьер-министр Зялимхан Евлоев.

По его словам, после поездки с инспекцией в приграничные села он увидел реальную картину — в них проживает всего несколько семей, остальные выехали в неспокойные годы. Для возрождения населенных пунктов необходимо, по мнению Евлоева, выяснить, кто из бывших жителей готов вернуться на старые места, составить их списки. А властям района и республики надо создать все условия, для того чтобы вернуть сельчан — построить школу, сделать доступной медицинскую помощь.

Премьер-министр пообещал, что уже в 2019 году в селе Даттых Сунженского района начнется строительство школы на 120 мест и детского сада на 60 мест.

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Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административной границы между субъектами, которой с 90-х годов прошлого века, когда произошло разделение Чечено-Ингушской АССР на две республики, не было. Это соглашение вызвало недовольство многих жителей Ингушетии, посчитавших проведенные границы несправедливыми для региона.

Тем не менее в Чечне уже начали развивать приграничные территории. Глава республики Рамзан Кадыров объявил 2019 год Годом Галанчожского района. В течение года в районе должны проложить новые коммуникации, создать условия для бизнесменов, готовых вложить свои средства в туристическую сферу, в создание мясо-молочных производств.

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