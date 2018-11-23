Пятница, 23 Ноября 2018 года
11:04:40 МСК

Блокпосты на границе между Чечней и Ингушетией заменили на въездные арки

Общество

Две новых арки появились на дорогах в четырех районах субъектов

Блокпосты на границе между Чечней и Ингушетией заменили на въездные арки
Don-kun
Чечено-ингушская граница

Грозный, 23 ноября 2018, 09:30 — REGNUM  Въезд в Чечню со стороны Ингушетии теперь украшают новые арки. Одна из конструкций из металла установлена 21 ноября на границе двух субъектов недалеко от ингушского села Аки-Юрт между Малгобекским районом Ингушетии и Надтеречным районом Чечни, там, где раньше стояли стационарные блокпосты.

Еще одну арку 22 ноября открыли на границе двух Сунженских районов обеих республик. На каждой из сторон нового сооружения нанесены надписи с названиями субъектов и их районов.

Как отметил глава администрации Сунженского муниципального района Чечни Назарбек Терехов, арка установлена между субъектами РФ, но не между чеченцами и ингушами.

«Жители наших республик спокойно могут ездить через границу, никаких препятствий для этого не будет и быть не может», — цитирует главу района ТАСС.

Читайте также: Арку вместо постов установят на границе между Ингушетией и Чечней

Напомним, в сентябре 2018 года главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административной границы между республиками. Субъекты обменялись равноценными незаселенными территориями площадью около двух тысяч гектаров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Договор о границе между Чечней и Ингушетией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить