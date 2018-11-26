Санкт-Петербург, 26 ноября, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге суды в настоящее время рассматривают сразу несколько исков, оспаривающих разрешения на строительство масштабных жилых комплексов вблизи Пулковской астрономической обсерватории (ГАО РАН), сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание Пулковской обсерватории

Напомним, как утверждают ученые, появление жилых комплексов «Планетоград», «Югтаун», «На царскосельских холмах» в непосредственной близости от ГАО РАН сведет на нет все астрономические наблюдения ввиду засветки ночного неба. Кроме того, застройка запланирована на линии фронта Великой Отечественной войны и вторгается в объект культурного наследия «Блокадное кольцо», который находится под международной охраной как неотъемлемая часть Санкт-Петербурга.

20 ноября в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга прошло первое основное заседание по оспариванию разрешений на строительство, выданных еще девелоперу АО «Пулково-Цветы». Как отмечает общественная защитница обсерватории Анастасия Плюто, свои позиции изложили все участники дела, кроме Министерства культуры и Министерства науки и высшего образования РФ.

«К сожалению, эти организации настолько не интересуются судьбой ГАО РАН, что не только не прислали своих представителей в суд, но даже ничего не написали, несмотря на неоднократные требования суда. Минкульт просто бросил на произвол судьбы объект всемирного наследия, что заставляет недоумевать: чем вообще занимается это учреждение, помимо вынесения бессмысленных запретов?» — недоумевает она.

Стоит отметить, что дирекция обсерватории в лице Назара Ихсанова согласовала возведение жилья вблизи ГАО РАН, против чего выступают ученые и активисты. На суде представитель обсерватории заявил, что Ихсанов утвердил новый регламент, согласно которому все подобные документы выдает дирекция. Между тем раньше такие решения принимал учёный совет ГАО по результатам исследования экспертной группы.

«Но теперь он (ученый совет — прим. ред.), по словам того же юриста, «никак не связан с текущей хозяйственной деятельностью» ГАО. Это было сказано так, будто речь идёт не о крупных ЖК, а о каком-то курятнике на задворках», — считает Плюто.

На суде прозвучали и доводы о том, что стройка вторгнется в Зелёный пояс славы Ленинграда — так, эти участки обозначены на карте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Но сегодня наше правительство предпочитает праздновать память о блокаде, а не хранить её. Представители Смольного на суде открыто заявляют, что Конвенция для них не является документом прямого действия, и пока она не имплементирована в российское законодательство, они даже думать не будут о том, чтобы соблюдать её. Сотрудники КГИОП считают, что пока Блокадное кольцо не включено в реестр, оно не является культурным объектом», — говорит Анастасия Плюто.

В результате заседание суда было отложено до 17 декабря 2018 года, чтобы у Министерства культуры был еще один шанс высказать свое мнение. Однако координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр Шумилов полагает, что суд такого документа не дождется.

«Минкульт изображает из себя мебель. Ему уже писала группа депутатов, из Закса писали, из Госдумы. Минкульт всячески сопротивляется усилению судебной позиции и дистанцируются от процесса», — рассказал Шумилов корреспонденту ИА REGNUM.

Он напоминает, что в своем первом отзыве в октябре 2017 года министерство культуры встало на сторону защитников обсерватории, попросив удовлетворить иск, так как проект планировки территории (ППТ) не был согласован с министерством, к тому же была нарушена Конвенция по охране Всемирного наследия.

Однако уже 1 декабря прошлого года появилось письмо за подписью ныне бывшего заместителя министра культуры Олега Рыжкова о том, что ведомство уже согласовало ППТ. Депутат Заксобрания Максим Резник просил генерального прокурора Юрия Чайку проверить деятельность Рыжкова, однако пока о результатах проверки ничего неизвестно. В феврале 2018 года Рыжков был уволен.

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Министерство культуры и министерство науки не приняли участие и в судебном заседании 21 ноября 2018 года, где оспаривалось разрешение на строительство второй очереди ЖК «Планетоград». Разрешение на первую очередь было успешно отозвано через суд активистами, однако застройщик сумел добиться, что кассационная инстанция в лице президиума городского суда позволит им пересмотреть дело. Заседание по первой очереди «Планетограда» состоится 3 декабря.

По словам Анастасии Плюто, на заседании суда 21 ноября представитель Госстройнадзора и другие заинтересованные лица настаивали на том, что рассматриваемые разрешения на строительство не имеют отношения к министерству культуры, так как на данных участках «Планетограда» нет ценных объектов, они не попадают на «Блокадное кольцо» и не граничат с обсерваторией.

Активисты полагают, что нарушения начались еще на этапе разработки ППТ, а до его утверждения в 2014 году следовало получить согласование у Министерства культуры во исполнение Конвенции ЮНЕСКО, чтобы Минкульт через МИД направил документацию по оценке воздействия предполагаемого строительства на объект Всемирного наследия. Но этого сделано не было.

Более того, как заявляет Александр Шумилов, даже ту оценку, которую провели независимые эксперты по заказу активистов и направили в Минкульт 22 августа, ведомство пересылать в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париж не собирается.

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«Они ничего никуда не отправили. Прислали мне письмо о том, что не будут посылать оценку, так как там не учтен интерес компании «ВТБ-Девелопмент», которая возводит ЖК «Югтаун». Буду писать им ответ, что «ВТБ-Девелопмент» были приглашены на общественные слушания на общих основаниях, электронным письмом, как и все остальные. Они не явились, но никто не был бы против, чтобы их позиция прозвучала в оценке», — сказал Шумилов.

Впрочем, активисты уже завершили перевод оценки воздействия на английский язык, чтобы документ получил некие «международные» перспективы, и готовы направить его в ЮНЕСКО самостоятельно.

«Противники Пулковской возражают, что если бы ЮНЕСКО было обеспокоено планами застройщика, то само прислало бы запрос, как это было сделано в своё время по поводу Охтинского мыса», — замечает Анастасия Плюто.

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Напомним, национальный комитет ICOMOS России согласился с недопустимостью застройки территории ГАО РАН. Специалисты ознакомились с оценкой воздействия и пришли к выводу, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации. Кроме того, застройка территории Пулковской обсерватории приведет к прекращению научной деятельности в ее стенах из-за светового «загрязнения» неба.

Огромные жилые комплексы также проектируются на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Блокадное кольцо», подчеркивают эксперты. ICOMOS признается ЮНЕСКО экспертным органом, совместно с которым учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ведет мониторинговые миссии.

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Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом жилой комплекс, который займет территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.