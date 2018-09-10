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Пулковская обсерватория: почему наука объявлена ненужной?

Общество

Ученые Пулковской астрономической обсерватории продолжают трудиться под «аккомпанемент» судебной борьбы с застройщиками

Пулковская обсерватория: почему наука объявлена ненужной?
Дарья Драй © ИА REGNUM
Большой рефрактор

Санкт-Петербург, 10 сентября 2018, 08:37 — REGNUM  Крупные достижения отечественной науки, связанные с историей и современностью Пулковской обсерватории, не должны приноситься в жертву сиюминутным выгодам предпринимателей. О преимуществах Пулковской обсерватории и важности научной работы в ней рассказывают корреспонденты ИА REGNUM Карина Саввина и Дарья Драй.

Продолжаются судебные разбирательства вокруг возведения жилого комплекса «Планетоград», угрожающего существованию в качестве живого научного комплекса знаменитой Пулковской обсерватории. В последнее время раздаются голоса новоявленных «экспертов», пытающихся доказать бесперспективность и ненужность научных данных, получаемых обсерваторией. Эта информация надумана и не имеет отношения к реальности, если внимательнее присмотреться к работам пулковских астрономов.

Интереснейшие задачи, важнейшие наблюдения, использование уникальной научной аппаратуры, несмотря на все трудности последних десятилетий, позволяют считать Пулковскую обсерваторию незаменимой и предметом гордости российской науки. Или интересы застройщика важнее?

Читайте подробности, смотрите фоторепортаж: «Пулковское дело»: звездочёты против космических прибылей

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