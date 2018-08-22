Минкультуры получило экспертизу о вреде застройки Пулковской обсерватории

Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Защитники Пулковской обсерватории (Главная астрономическая обсерватория РАН) передали в министерство культуры РФ экспертную оценку о негативном воздействии застройки территории ГАО РАН на выдающуюся универсальную ценность объекта ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр Шумилов. Он лично отвез документы в столицу 22 августа.

«Около часа назад в Москве в приемной министерства культуры я подал весь процедурный пакет документов, связанный с оценкой воздействия. Это сама оценка в двух экземплярах, протоколы заключений по результатам публичных слушаний, протокол заседания национального комитета ICOMOS, на котором оценка была одобрена», — пояснил Шумилов.

В пакет также вошли и некоторые дополнительные документы, например, трехмерная визуализация планируемых к возведению под стенами Пулковской обсерватории ЖК «Планетоград», «На царскосельских холмах» и «Югтаун».

Ранее национальный комитет ICOMOS России согласился с недопустимостью застройки ГАО РАН. Специалисты пришли к выводу, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации.

Кроме того, застройка территории Пулковской обсерватории приведет к прекращению научной деятельности в ее стенах из-за светового «загрязнения» неба. Огромные жилые комплексы также проектируются на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Блокадное кольцо», подчеркивают эксперты.

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«Специалист Минкульта всё это с отметкой приняла. Таким образом, сейчас министерство должно тем или иным способом запустить процедуру согласования. Существует и контроценка, не знаю, проинформируют ли они об этом, или это так и останется внутренним вопросом. Но, думаю, должно всплыть, что в недрах Минкульта находятся параллельно две оценки: одна, которая поддерживается петербургским КГИОП и говорит, что объекту наследия ничего не угрожает, и другая, поддерживаемая ICOMOS, которая говорит, что угроза очень значительная», — сказал Шумилов.

ICOMOS признается ЮНЕСКО экспертным органом, совместно с которым учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ведет мониторинговые миссии. Как поясняет Шумилов, министерство культуры совместно с МИД теперь должно отправить экспертную оценку о негативном влиянии застройки штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже.

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В августе текущего года выяснилось, что дирекция ГАО РАН повторно согласовала стройку вблизи обсерватории еще в апреле 2018 года, несмотря на то, что предыдущее разрешение на строительство было отменено судом. Однако в Смольном полагают, что суд отменил прежнее разрешение лишь из-за формальных обстоятельств. Теперь же дирекция установила: параметры «Планетограда» якобы соответствуют ограничениям регламента согласования стройки в защитной зоне, «негативное влияние строительства на деятельность Главной (Пулковской) астрономической обсерватории отстуствует, проектные решения не препятствуют выполнению научных исследований ГАО РАН». На основании этого Госстройнадзор выдал новое разрешение на строительные работы.

Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом жилой комплекс, который займет территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

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Напомним, 5 июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании астрономических наблюдений в ГАО РАН, мотивируя это «ухудшившейся обстановкой», которая мешает астрономам, — вместо того, чтобы занять решительную позицию по защите обсерватории от поползновений застройщиков. Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу Петербурга.

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