Москва, 26 ноября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В России уровень безработицы за месяц вырос на 0,2%. Так, если уровень безработицы в сентябре 2018 года составлял 4,5%, то в октябре он вырос до 4,7%, сообщили в Росстате.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Уровень безработицы среди сельских жителей (6,8%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%). В октябре 2018 года это превышение составило 1,7 раза.

Уровень занятости населения в октябре 2018 года составил 59,8%, в возрасте 15−72 лет — 65,6%. Количество работающих граждан на 1 ноября составило 72,5 млн человек, 3,6 млн человек классифицировались как безработные

В конце октября в органах службы занятости населения состояли на учете в качестве безработных 631 тыс. человек, что на 2,7% меньше по сравнению с сентябрем 2018 года и на 10,7% — меньше по сравнению с октябрем 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличено пособие по безработице. С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице в РФ составит 1500 рублей, максимальный — 8000 рублей. Для граждан предпенсионного возраста пособие по безработице составит от 1500 до 11 280 рублей.

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