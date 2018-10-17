Росстат: Безработица в сентябре сократилась до 4,5%

Москва, , 21:58 — REGNUM Количество безработных в России в сентябре сократилось на 0,1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — на 10,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Всего, как сообщается, в сентябре классифицировались как безработные 3,4 млн человек в возрасте от 15 лет, что составляет 4,5% от экономически активного населения.

При этом в государственных учреждениях службы занятости было зарегистрировано около 600 тысяч человек, в том числе 500 тысяч человек получали пособие по безработице.

Общая численность экономически активного населения России, по оценке Росстата, составила 76,6 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.

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