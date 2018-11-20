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Пособие по безработице в России вырастет почти в два раза

Экономика

Минимальный размер пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальный — 8000 рублей

Пособие по безработице в России вырастет почти в два раза
Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Москва, 20 ноября 2018, 07:28 — REGNUM  В России установлены размеры минимальной и максимальной величины пособия по безработице на 2019 год для безработных граждан, а также для граждан предпенсионного возраста, признанных безработными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Пособие по безработице будет увеличено впервые с 2009 года. На эти цели в федеральном бюджете на 2019 год выделено 53,4 млрд рублей.

Согласно постановлению, с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице в РФ составит 1500 рублей, максимальный — 8000 рублей. Для граждан предпенсионного возраста пособие по безработице составит от 1500 до 11 тыс. 280 рублей.

В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4 тыс. 900 рублей. По данным Минтруда РФ, на 7 ноября 2018 года в стране насчитывается 635 тыс. 730 безработных граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень регистрируемой безработицы в среднем по России по данным на 7 ноября 2018 года составил 0,8%. В органах службы занятости насчитывается 1,64 млн свободных вакансий.

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Безработица
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