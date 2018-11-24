Магадан, 24 ноября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. На территорию Магаданской области надвигается третий за текущий месяц снежный циклон. В связи с непогодой 25 ноября в области есть вероятность развития чрезвычайных ситуаций, предупредили в областном пожарно-спасательном центре.

(сс) Popadius Флаг Магаданской области

В ведомстве отметили, что в Магадане, а также в Ольском и Омсукчанском городских округах из-за сильного ветра и снега возможны обрывы линий электропередач и линий связи. Кроме того, спасатели предупредили о возможных перебоях в работе транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября жителей Магаданской области предупредили о повышенной лавинной опасности в некоторых районах региона.

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