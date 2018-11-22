Мощный снежный циклон накрыл Магаданскую область

п. Ола, Магаданская область, , 07:43 — REGNUM Магаданская область оказалась во власти мощного снежного шторма. Об ухудшении погодных условий жителей региона ГУ МЧС предупредило заранее, разослав 21 ноября экстренное предупреждение об усилении ветра, выпадении осадков в окрестностях города Магадана и Хасынском городском округе, а также опасности схода лавин.

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По прогнозам синоптиков, сильный снег на территории региона ожидается 22 и 23 ноября. В Хасынском городском округе в городе Магадан — лавиноопасно. Из-за непогоды спасатели работают в режиме повышенной готовности, также на особый режим переведены и коммунальные службы.

«В связи с ухудшением видимости временно ограничен проезд по территориальной автодороге Магадан — Балаганное — Талон до 17:00 по местному времени, для оказания помощи водителям развернут подвижный пункт обогрева и технической помощи», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Кроме того, на опасных участках в Магадане выставлены спасательные посты, в составе которых высокопроходимая техника. Аэропорт «Магадан» и Магаданский морской торговый порт работают по фактической погоде.

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Из-за разгула стихии автолюбителям рекомендовано воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов и по возможности переждать непогоду дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Гидрометцентр сообщил о том, что мощный циклон с низким давлением, образовавшийся на севере Сибири, в ближайшие дни повлияет не только на погоду на Урале и в Сибири, но также затронет север и восток Европейской части России, Центральный регион и Москву.

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