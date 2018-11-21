Лавинная опасность объявлена спасателями Магаданской области

Магадан, Магаданская область, 21 ноября 2018, 09:59 — REGNUM Жителей Магаданской области предупредили о повышенной лавинной опасности в некоторых районах региона. Об этом сообщил 21 ноября территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций областного Пожарно-спасательного центра.
По сведениям синоптиков, возникновение чрезвычайных ситуаций возможно 22−23 ноября как в Магадане, так и в Хасынском городском округе области.
«22 ноября с 12:00 местного времени до 20:00 23 ноября в окрестностях города Магадана и Хасынском ГО — лавиноопасно», — говорится в сообщении центра.
По сведениям экстренных служб, в регионе могут возникнуть ЧС, связанные со снежными завалами, перебоями в работе транспорта и других служб.
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