Москва, 22 ноября, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Бывший президент нефтехимического холдинга «Сибур», зампред совета директоров компании Александр Дюков занял первую строчку в рейтинге богатейших управленцев 2018 года. Стоимость пакета акций Дюкова в «Сибуре» составляет в $729 млн, сообщает Forbes.

SiburChP Производство стирола на заводе «Сибур»

На втором месте — председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов. Его пакет, по оценкам, стоит $639 млн.

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Третью строчку занял член совета директоров, бывший гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев ($623 млн). Далее идут председатель правления, генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский ($430 млн) и гендиректор USM Management Иван Стрешинский ($402 млн).

Рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые составил в 2017 году. В него входят 20 руководителей, владеющих акциями своих компаний. В общей сложности 20 пакетов акций оцениваются в $3,4 млрд.

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