Forbes подсчитал совокупное состояние богатейших женщин России

Москва, , 14:07 — REGNUM Совокупное состояние 25 самых богатых женщин России составляет $9,2 млрд, сообщает журнал Forbes.

Так, первую строчку рейтинга заняла глава компании Inteck Management Елена Батурина, ее состояние оценивается в $1,2 млрд. Далее идут основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $600 млн и бывшая супруга владельца футбольного клуба «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена ($600 млн).

В топ-10 рейтинга также вошли председатель совета директоров «Группы компаний S7» Наталия Филева ($600 млн), член совета директоров компании «Прогресс Капитал» Ольга Белявцева ($500 млн), частные инвесторы Лидия Михайлова ($500 млн) и Лилия Ротенберг ($450 млн).

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Замыкают десятку лидеров заместитель председателя правления ПАО «Новатэк"Татьяна Кузнецова с состоянием в $450 млн, член правления благотворительного фонда Андрея Гурьева Евгения Гурьева — $360 млн и частный инвестор Наталья Луценко ($350 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых телевизионных актеров 2018 года. Первое место уже четвертый год подряд занимает Джим Парсонс, наиболее известный по роли Шелдона Купера в телесериале «Теория Большого взрыва».

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