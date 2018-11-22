Москва, 22 ноября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Торгово-производственная сеть IKEA в ближайшие два года может сократить 3−5% должностей. Об этом сообщает пресс-служба шведской компании.

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

Оптимизация пройдет с учетом меняющейся ситуации на розничном рынке. Взамен упраздненных появятся новые позиции.

Сокращение грозит 7,5 тыс. позиций. В основном речь идет о глобальных функциях и головных офисах на 30 рынках. В компании намерены создать 11,5 тыс. рабочих мест по всему миру за счет запуска около 30 новых «точек взаимодействия» и модернизации структур.

Основанной в 1943 году IKEA принадлежит сеть крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В России работают 14 супермаркетов IKEA.

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