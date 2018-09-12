IKEA шла на рынок Украины 13 лет

Киев, , 17:31 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главным исполнительным директором IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке. Глава Украины заявил о завершении 13-летней процедуры вхождения IKEA на украинский рынок. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба президента.

«К сожалению, это могло произойти, по крайней мере, 10 лет назад. Но инвестиционный климат не позволил IKEA принять правильное решение в то время. И только сейчас, после того, как была налажена эффективная работа, и тогда, когда IKEA нашла надежных партнеров при содействии государства, констатируя улучшение инвестиционного климата, было принято это очень важное решение», — сказал Порошенко.

Президент отметил, что Украина продолжает работу по улучшению инвестиционной привлекательности страны. В частности, недавно на Украине заработал шведский бренд H&M.

«Инвестиционный бум, который на сегодняшний день происходит, является ярким признаком доверия к Украине со стороны мировых инвесторов», — подытожил Порошенко.

В свою очередь, главный исполнительный директор IKEA в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке отметил: «Верим, что Украина важная страна в Европе. И мы видим, что это правильное время для IKEA быть здесь».

При этом мэр Киева Виталий Кличко на встрече с представителями компании IKEA Юго-Восточная Европа заметил, что столичные власти прилагали значительные усилия, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева. В частности, была введена открытость и прозрачность всех процессов управления в столице.

«Мы сегодня минимизируем бюрократические процессы и устраняем административные барьеры, чтобы бизнес чувствовал поддержку со стороны местной власти. И мы заинтересованы в успешной работе IКЕА в столице, поскольку компания популярна в Украине, предлагает доступную продукцию, предоставляет качественный сервис», — сказал Кличко, сообщает официальный портал Киева 12 сентября.

Кроме того, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что приход IKEA является свидетельством прогресса Украины в антикоррупционной борьбе и даст хороший сигнал для других инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Порошенко встретился с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке. Украинский президент анонсировал открытие магазина IKEA в Киеве в 2019 году.