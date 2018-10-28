Компания IKEA извинилась за рекламу, вызвавшую шквал критики в соцсети

Москва, , 11:29 — REGNUM Пост в соцсети Facebook, вызвавший волну негодования у пользователей сети интернет, был удалён представительством компании IKEA в России. 27 октября компания опубликовала сообщение с извинениями за неуместный, по мнению подписчиков, контент.

Как говорится в сообщении, публикация была удалена после изучения комментариев к ней. В своём новом обращении к пользователям IKEA пояснила, что не хотела никого обидеть, а сам пост носил юмористический характер.

Напомним, что речь идёт о публикации рекламного характера, в которой был перечислен ряд советов на случай, «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». К перечню советов была прикреплена фотография собаки, сидящей с виноватым видом за столом, на котором стоят тарелка с блинчиками и вазочка с вареньем.

Перечень советов включал такие, как «встречать его с лёгкой улыбкой» и «избегать обротов «дорогой, нам надо поговорить».

Пользователи усмотрели в публикации оскорбительное для женщин косвенное сравнение их с собакой, о чём сообщили в комментариях к посту.