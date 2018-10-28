Воскресенье, 28 Октября 2018 года
13:25:51 МСК

Компания IKEA извинилась за рекламу, вызвавшую шквал критики в соцсети

Общество

В публикации пользователи усмотрели косвенное сравнение женщины с собакой

Компания IKEA извинилась за рекламу, вызвавшую шквал критики в соцсети
mastrminda
IKEA

Москва, 28 октября 2018, 11:29 — REGNUM  Пост в соцсети Facebook, вызвавший волну негодования у пользователей сети интернет, был удалён представительством компании IKEA в России. 27 октября компания опубликовала сообщение с извинениями за неуместный, по мнению подписчиков, контент.

Как говорится в сообщении, публикация была удалена после изучения комментариев к ней. В своём новом обращении к пользователям IKEA пояснила, что не хотела никого обидеть, а сам пост носил юмористический характер.

Напомним, что речь идёт о публикации рекламного характера, в которой был перечислен ряд советов на случай, «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». К перечню советов была прикреплена фотография собаки, сидящей с виноватым видом за столом, на котором стоят тарелка с блинчиками и вазочка с вареньем.

Перечень советов включал такие, как «встречать его с лёгкой улыбкой» и «избегать обротов «дорогой, нам надо поговорить».

Пользователи усмотрели в публикации оскорбительное для женщин косвенное сравнение их с собакой, о чём сообщили в комментариях к посту.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Производственно-торговая компания IKEA
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить