Нижний Новгород, 22 ноября, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Депутаты думы Нижнего Новгорода обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой «об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Нижний Новгород с 1 июля по 31 декабря 2019 года в размере 4,1%». Свою просьбу они обосновали необходимостью доведения тарифов до экономически обоснованных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

В преамбуле к обращению уточняется, что оно принято «в связи с необходимостью соблюдения долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках заключённого концессионного соглашения с ОАО «Нижегородский водоканал», реализации утверждённых инвестиционных программ АО «Теплоэнерго» и ОАО «Нижегородский водоканал», а также доведением уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов установленных экономически обоснованных тарифов». Предельный индекс предлагается установить на уровне 4,1%.

Заместитель председателя городской думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко на своей странице в соцсетях решила объяснить горожанам, «почему я проголосовала за повышение тарифов».

"Начнём с того, что качество воды в Нижнем, будем честны, не очень хорошее. Питьевую воду многие покупают или же как минимум пользуются фильтрами. (Это, кстати, дополнительные расходы для семейного бюджета). А в некоторых домах, например, в Канавино из крана просто идёт ржавая вода. Видела своими глазами, когда была главой города и объезжала проблемные точки», — пишет депутат, добавляя, что «улучшить ситуацию можно только положив новые трубы», но «исключительно за счёт нынешних городских инвестпрограмм сделать это, к сожалению, невозможно».

Она добавляет, что «повышение тарифов в абсолютных цифрах составит не более 51 рубля 20 копеек на семью из трёх человек», а если новый тарифный максимум будет принят, то «доля платежей за воду в Нижнем будет ниже, чем в сопоставимых городах-миллионниках (Казани, Екатеринбурге и Перми) и, кстати, ниже, чем в Кстово и Дзержинске».

"Поэтому, хоть я и против любого повышения тарифов, здесь я вместе с депутатами вынуждена признать, что это необходимая мера. Иначе качество нижегородской воды не улучшить — ни через пять, ни через десять лет», — резюмирует заместитель председателя думы.

Напомним, в 2019 году Россию ждёт двухэтапное повышение стоимости услуг ЖКХ — с 1 января и с 1 июля. В целом оно составит 4,1% вместо 4%, как заявлялось в 2018 году. При этом с января рост обещают на 1,7%, а с июля — на 2,4%. Нижегородские депутаты в свою очередь предлагают увеличение с июля на 4,1%, но от январского роста цен никто нижегородцев не избавит всё равно, поэтому объяснение Солонченко горожан не удовлетворило.

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«Реалистичный вариант — конкуренция на рынке … но вы упорно поддерживаете монополии… хотя они — бездонные бочки, поглощающие любые тарифы и суммы…», «Иногда хочется сказать власти: «Денег нет, но вы там держитесь» (с)», «Сменить трубы за счет налогоплательщиков? А куда потрачены средства, выделяемые на это последние 10 лет??», «Получается так, сначала получаем прибыль, растаскиваем, потом ставим перед фактом жителей, что вода плохая, трубы старые, здоровье важнее… Давайте по-новому скинемся, и никто не виноват. Есть хоть один, кто на себя берет ответственность за провал в работе? Или дума проголосовала, а там хоть трава не расти?», «Никого не смущает, что общий долг за ЖКХ от населения растет с каждым годом? Никто из депутатов не задумывается почему? И это не от «злостности» неплательщиков, а банально платёжка часто не вписывается в сумму выживания… И людям приходится выбирать», — пишут жители в дискуссии, развернувшейся под обращением депутата Елизаветы Солонченко.

Добавляет масла в огонь и факт возбуждения уголовного дела по событиям в водоканале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Следственный комитет СУ РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Следствие считает, что один из руководителей компании «Нижегородский водоканал» «путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения», уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 65,8 млн рублей. А сейчас именно водоканал фигурирует в обращении депутатов о необходимости поднятия тарифной планки.

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