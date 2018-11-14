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Двухэтапное повышение: как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году

Экономика

В следующем году плата за услуги ЖКХ в России вырастет на 4,1%

Двухэтапное повышение: как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Счет

Москва, 14 ноября 2018, 15:13 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации платы за жилищно-коммунальные услуги в стране в следующем году, сообщается 14 ноября на сайте правительства.

Так, индексация тарифов пройдет в два этапа. Первое повышение (на 1,7%) ожидается 1 января 2019 года, второе — 1 июля (еще на 2,4%). Таким образом, в следующем году плата за услуги ЖКХ в России вырастет на 4,1% вместо «привычных» 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому работа Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства продлена еще на семь лет.

Читайте подробнее: Госдума продлевает работу Фонда ЖКХ и уточняет понятие аварийного жилья

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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