Москва, 21 ноября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба России успешно обеспечивает 76% доходов всего федерального бюджета. За 10 месяцев 2018 года в бюджет поступило 17,6 трлн рублей налогов — это на 23%, или на 3,3 трлн рублей больше аналогичного периода 2017 года, заявил глава Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства, сообщили в ФНС.

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Более половины прироста поступлений (1,6 трлн рублей) обеспечили ненефтегазовые доходы: по налогу на прибыль — 3,5 трлн рублей, что на 23%, или на 661 млрд рублей больше; по НДФЛ — 2,8 трлн рублей, это на 317 млрд рублей больше (+12,5%); по НДС — 3 трлн рублей, это на 368 млрд рублей больше (+14,1%).

Для более эффективной уплаты налогов для всех категорий налогоплательщиков разработаны личные кабинеты. Ими пользуются 24,2 млн физических лиц, 707 тыс. организаций и более 1,3 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).

По мнению Мишустина, налоговое администрирование ближайшие годы «должно стать максимально незаметным и гармонично встраиваться в повседневную жизнь граждан РФ».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил работников Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником. По мнению президента, от профессионализма сотрудников ФНС зависит пополнение бюджетов всех уровней, а также финансовая, налоговая грамотность граждан РФ.

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