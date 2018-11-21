Вашингтон, 21 ноября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Несмотря на то что президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель и воспринимаются западными элитами, в том числе самими собой, в качестве гарантов глобального либерального миропорядка, если посмотреть на их деятельность трезво, окажется, что они заслуживают намного менее лестных оценок. И хотя в разрушении либерального миропорядка винят президента США Дональда Трампа, есть все основания полагать, что вклад французского и немецкого лидеров в это дело намного более значим, пишет редакция американского издания The Washington Examiner.

Цитата из м/ф «Том и Джерри». Реж. Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1948-1956. США Диверсия

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Прежде всего, отмечает издание, стоит начать с отношений Берлина и Парижа с Китаем и Россией — основными «врагами либеральной демократии» в XXI веке. В частности, российский лидер Владимир Путин «использует шантаж и похищает суверенную территорию других стран», «поддерживает уничтожение [президентом Сирии] Башаром Асадом собственного населения», а также «угрожает американским военным и дипломатам, используя нервно-паралитические вещества против союзников США».

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В свою очередь, Китай стремится к захвату Южно-Китайского моря, воруя интеллектуальную собственность таким вопиющим образом, что это уже стало притчей во языцех. Председатель КНР Си Цзиньпин «продолжает лишать свободы миллионы невинных людей, проводя экономическую политику, построенную на взятках, вымогательстве и вопиющем протекционизме».

Столкнувшись в этими вызовами, Макрон и Меркель лишь сыграли на руку и Пекину, и Москве. Франция, в частности, хоть не открыто, но предпринимает попытки ослабления санкций и против Москвы. В обмен на выгодное экономическое сотрудничество Париж закрывает глаза на «империализм Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Германия также игнорирует китайский экспансионизм, одновременно поддерживая стратегию Владимира Путина, заключающуюся в том, чтобы сделать ЕС зависимым от поставок энергоносителей из России. Поддержав российский проект «Северный поток — 2», Меркель предпочла замирить Путина, а не добиваться свободы и безопасности европейского блока. Кроме того, правительство Меркель не стало тратить на оборону страны ни на пенни больше.

Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп выступил против «Северного потока — 2», послал американский военных в Южно-Китайское море, направил оружие на Украину, противостоит «жестокости» Асада в Сирии, а также оказывает давление на Китай с тем, чтобы тот соблюдал правила торговли и положил конец преследованиям своих граждан.

Тем не менее, подчеркивает редакция издания, их недовольство Макроном и Меркель не ограничивается только внешней политикой Германии и Франции. Особое внимание вызывает «лицемерие в европейских делах» этих лидеров. Например, хотя Меркель и называет себя глобальным лидером в борьбе против рукотворного изменения климата, Германия уже не первый год не соблюдает установленные для неё целевые показатели по сокращению выбросов углекислого газа. Макрон же, который постоянно твердит об экономической морали и инновациях, проводит реформы внутренней политики таким образом, который не затрагивает интересы влиятельных групп, в наибольшей степени мешающих развитию экономического потенциала Французской Республики. Основное внимание Макрона сфокусировано на то, чтобы налогами выкачать побольше средств из американских технологических компаний, которые с помощью инноваций заняли свое место в экономике Франции.

Руководство Германия указывает на свое стремление к созданию такого Европейского союза, который выгоден для всех. Тем не менее Берлин продолжает использовать европейскую валюту, ценность которой занижена, для защиты своего экспорта за счёт меньших по размеру стран — членов ЕС. При этом и Макарон, и Меркель, которые утверждают, что скептическое отношение к ЕС вызвано усилением местных националистов, как раз являются теми, кто создал, закрывая глаза на коррупцию, нецелевое расходование и слабо прикрытый авторитаризм Европейского блока.

Так, Меркель несёт первостепенную ответственность за обширные потоки мигрантов, которые поспособствовали появлению националистических движений, дестабилизировав такие государства, как Италия. Такие шаги являются примерами не дальновидной политики с целью обеспечения интересов людей, но подтверждением надменности Парижа и Берлина.

К сожалению, глава Белого дома Трамп, критикуя Меркель и Макрона, делает это не целенаправленно. Его выпады непродуманны и не по существу, что прискорбно, поскольку французский и немецкий лидеры заслуживают в свой адрес критику.

Напомним, Германия и Франция, а также Великобритания также несогласны с США относительно Ирана, против которого Вашингтон ввел ряд санкций. По мнению лидеров этих стран, пока Тегеран соблюдает взятые на себя обязательства в рамках ядерной сделки, с ним необходимо поддерживать отношения.