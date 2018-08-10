Washington Examiner: Мир с Россией нужно строить только с позиции силы

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Мир с Россией, против которой недавно были в очередной раз введены санкции, необходим, но поддерживать его нужно с позиции силы, пишет редакция американского издания The Washington Examiner.

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Редакция издания, оправдывавшего призывы одного из своих авторов разбомбить Крымский мост после его открытия, указывает, что хотя глава США Дональда Трампа в отношении России постоянно придерживается слишком мягкой риторики, его администрация занимает по-прежнему «приемлемо жесткую позицию», введя 8 августа против Москвы очередной пакет санкций в ответ на «покушение на жизнь бывшего британского шпиона» — Сергея Скрипаля.

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В Washington Examiner уверены, что подобные санкции не поспособствуют потеплению российско-американских отношений, но в долгосрочной перспективе оказание давления на Россию «поспособствуют делу мира».

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«В марте российские агенты пытались убить бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на территории Великобритании с помощью нервно-паралитического вещества. В прошлом месяце скончался случайный свидетель, получивший отравление в результате провального покушения», — пишет безапелляционно издание.

«Россия решительным образом отрицает свою ответственность, но американские и британские спецслужбы уже установили с высокой долей уверенности, что приказ о нападении был отдан напрямую [президентом России Владимиром] Путиным», — продолжает редакция Washington Examiner.

Журналисты уверены, что подобные действия являются серьезным вызовом национальным интересам США, поскольку против их союзника было совершено такое нападение, от которого могли пострадать сотни граждан Соединенного Королевства. С моральной же точки зрения, действия Москвы лишь немногим не дотягивают до того, чтобы считаться террористическим нападением на Великобританию.

«Россия нарушила основополагающие нормы, запрещающие применение химического оружия, тем самым она явным образом пренебрегла международной правовой системой, которую, как утверждают в Кремле, страна уважает», — настаивают американские журналисты.

«Это вызывает особенное беспокойство, если учесть, что Россия неоднократно закрывала глаза случаи применения химического оружия против собственного народа со стороны сирийского лидера Башара Асада», — продолжает издание, указывая на то, что оставить эти действия без ответа невозможно.

Новые санкции носят жесткий, но «справедливый» характер и будут вводиться двумя стадиями: на первой под них попадет военный экспорт в Россию, более же значительный эффект будет от второй фазы, которая начнет действовать через три месяца. Если же сейчас Москва предпримет ощутимые меры для возвращения в поле международных норм в области применения химического оружия, ей удастся избежать второй стадии санкции.

Благодаря этому у администрации Трампа останется возможность для полноценного улучшения отношений с Россией на основе фактов на земле.

«Путин теперь может принять меры для восстановления определенного вида международной веры в его администрацию», — считает редакция издания.

«В противном случае он может окопаться и дать отпор этим санкциям, в еще большей степени ухудшая международные позиции России», — уверены в Washington Examiner.

Если российский лидер выберет путь отпора, последующие шаги Вашингтона должны включать в себя серьезное давление на экономику России, начиная с введения финансовых ограничений для российской банковой системы и энергетических компаний, а также запрет на экспорт в страны продукции тяжелого и высокоточного машиностроения. Так Вашингтон даст понять, что он не собирается пасовать перед лицом вопиющего нарушения международной безопасности.

В отличие от некоторых представителей как воинственного правой, так и «помешанной на Трампе» левой части политического спектра США, издание, по словам его редакции, не стремится к конфликту с Россией, желая мира. Трамп же идет верным путем, пытаясь добиться консенсуса с Путиным по вопросам, представляющим общий интерес для Москвы и Вашингтона. В издании «просто не верят», что подобный консенсус может каким-либо образом сочетаться с «применением химического оружия» против мирных жителей на территории одного из союзников США.

«Путин сделал выбор, из-за которого стали необходимы введенные на этой неделе санкции», — заключает издание. — Теперь от российского лидера будет зависеть, в каком направлении пойдет процесс».

Напомним, отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта в английском городе Солсбери. Сразу же после инцидента британские власти обвинили Россию, которая с высокой долей вероятности либо напрямую отдала приказ о покушении на Скрипаля, шпионивший в пользу Лондона, либо из-за своей халатности позволила неизвестным злоумышленникам получить нервно-паралитическое вещество «Новичок».

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Через несколько месяцев, в июле нынешнего года, в Великобритании произошло еще одно отравление этим веществом: в соседнем с Солсбери городе Эймсбери пострадали двое человек Чарли Роули и Дон Стерджесс. Впоследствии Стерджесс скончалась в больнице.

Читайте также: В Кремле назвали неприемлемыми санкции США в связи с «делом Скрипалей»8 августа в Вашингтоне объявили о том, что США в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ вводят полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Впоследствии, если Москва не предоставит Вашингтону убедительных гарантий неприменения химического и биологического оружия будут применены более широкие санкции, в том числе снижение уровня дипломатических отношений, жесткое ограничение экспорта и импорта, а также приостановку полётов в США компании «Аэрофлот».

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